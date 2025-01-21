Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını: 66 ölü, 51 yaralı

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 12 katlı bir otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede oteli sardı.

Yangını söndürmek için Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Karabük, Zonguldak, Bartın ve Ankara'dan sevk edilen çok sayıda ekip alevlere müdahale ediyor.

Söndürme çalışmalarına itfaiye, sağlık, AFAD, UMKE, jandarma komanda ve orman bölge müdürlüklerine bağlı ekip ve araçlar katılıyor.

[Fotoğraf: AA]

İtfaiye erlerinin merdivenli sepetli araçlarla ulaştığı 12 katlı oteldeki çalışmalar üst katlarda yoğunlaştı.

[Fotoğraf: AA]

Bu arada bazı tatilcilerin yangın esnasında kaçmak için çarşafları birbirine bağlayarak camlardan sarkıttığı görüldü.

[Fotoğraf: AA]

Yangın nedeniyle otelde kalanlar tahliye edilirken ekiplerin geniş çaplı yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

[Fotoğraf: AA]

"Yangın büyük oranda kontrol altına alındı"

Bolu Valisi Abdülaziz Aydın, TRT Haber canlı yayınında, 234 civarında misafirin kaldığı otelde gece 03.30 sıralarında ilk belirlemelere göre, restoran katında yangın çıktığını açıkladı.

Alevlerin buradan yayıldığını aktaran Vali Aydın, " Vefatlardan 2'si panikle atlamak suretiyle oluşuyor. Otelin yakınında bulunan başka bir otelin misafirlerini de tedbir amaçlı tahliye ettik. Yangın büyük oranda kontrol altına alındı. Cumhuriyet Başsavcısı da işlemlere başladı" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Yangında can kaybı 66'ya yükseldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangınla ilgili yaptığı açıklamada 66 kişinin hayatını kaybettiğini 51 kişinin de yaralandığını açıkladı.



Bakan Göktaş: Süreci yakından takip ediyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Bolu Kartalkaya'da bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Psikososyal Destek Ekiplerimizle süreci yakından takip ediyoruz."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

4 başmüfettiş görevlendirildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Yaşanan elim olayı araştırmak üzere 4 başmüfettiş görevlendirilmiştir. Müfettişlerimiz gerekli incelemeleri yapacaktır. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz" bilgisini paylaştı.

Bakanlar bölgede toplantı halinde

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AFAD Başkanı Okay Memiş bölgeye intikal etti.

Bakanlar Yerlikaya, Memişoğlu, Ersoy ile AFAD Başkanı Memiş, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve ilgili birimlerin amirleriyle bölgedeki bir otelde gelişmelere ilişkin toplantı gerçekleştiriyor.

Adli soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili adli soruşturmanın başlatıldığını belirterek şunları aktardı:

"Bolu Kartalkaya'daki bir otelde çıkan yangın hepimizi derinden üzmüştür. Yangınla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Ayrıca 5 kişilik bilirkişi heyeti oluşturulmuştur. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Sahra hastanesi kuruldu

66 kişinin yaşamını yitirdiği, 51 kişinin yaralandığı yangına müdahale sürerken, bölgeye sahra hastanesi kuruldu.

Yaralıların tedavileri kurulan sahra hastanesinde yapılıyor.

"İlk andan itibaren yakından takip ediyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolu Kartalkaya'da otelde meydana gelen yangında hayatını kaybedenler için sosyal medya hesabı üzerinden taziye mesajı yayımladı.

Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bolu Kartalkaya’da bulunan bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bizim de ilk andan beri ilgili kurumlarımız vasıtasıyla yakından takip ettiğimiz ve soruşturmaların derhâl başlatıldığı bu elim hadiseden etkilenen tüm kardeşlerime ve Bolu’muza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Görgü tanıkları yaşadıklarını anlattı

Görgü tanığı Barış Salgür, yandaki otelde çalıştığını, mesaisi bittikten sonra odasına geldiğini, sesler üzerine dışarı çıktığında herkesin pencereden "imdat" diye bağırdığını gördüğünü söyledi.

Telaşlandıklarını, otelin üst tarafında dumanları gördüğünü aktaran Salgür, "İp, yastık, yorgan getirdik. İtfaiye bekliyorduk, herkes orada bağırıyordu. 2 saat falan sürdü. İtfaiye gelmeden üst kısım yanmaya başladı. Orada 2 kadın vardı. Direkt kendilerini attılar. İtfaiye geldiği zaman bizi geri çektiler, itfaiye müdahale etti. Biz ipi atabildiğimiz kadar ileriye atmaya çalıştık. Orada yaşlı adam vardı, o bağladı. Tutunmaya çalıştı ama eli kaydı düştü, ayağı kırıldı. Ona yardımcı olmaya çalıştık" diye konuştu.

Yardıma gelenlerden İdris Bilgin de sabah saat 06.00 sıralarında bölgeye vardığını, cenazelerin çıkarılmasına yardımcı olduğunu anlattı.

Yandaki otellerden battaniye alarak bölgeye getirdiğini ifade eden Bilgin, "Geldiğimde otel yanıyordu. Ekipler yangını söndürmeye çalışıyordu. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştık" dedi.

"Yataklarla insanların sert zemine düşmesinin önüne geçmeye çalıştık"

Bölgedeki otellerden birinde konaklayan Ali Atmaca da insanların sesine kalktıklarını, yardım çığlıklarını duyunca aşağıya indiklerini söyledi.

İnsanların yangının dehşetiyle camlardan atladığını aktaran Atmaca, yardımcı olmak için yatak getirerek yere koyduklarını kaydetti.

Atmaca, böylece insanların sert zemine düşmesinin önüne geçmeye çalıştıklarını dile getirerek, "Çabamız ne kadar faydalı oldu, onu bilemiyorum. Gözümüzün önünde insanlar can verdi, bu durum psikolojimizi bozdu. Sonra itfaiye geldi ama otelin yüksek olması itfaiyenin çalışmasını zorlaştırdı. Biz de yardımcı olmak için battaniye, yatak getirdik. İnsanlar çocuklarıyla pencereden atlamayı düşünüyordu. 'Battaniye falan getirin.' diyordu, Allah'tan o ara itfaiye geldi de çocuğu kurtardı. Kurtarma çalışmaları hızlı olsa da alan geniş olduğu için çoğu insan gözümüzün önünde can verdi" ifadelerini kullandı.