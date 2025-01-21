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Türkiye
AA 21.01.2025 00:51

Manisa'da kaçak tütün operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa'da kaçak tütün operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Salihli KOM Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında önceden belirlenen adreslerde arama yaptı.

Ekipler, şüpheliler S.E. ve M.Ş'nin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, 600 dal doldurulmuş makaron, 206 paket gümrük kaçağı sigara, 92 cinsel içerikli ürün, 62 litre gümrük kaçağı alkollü içecek, 9 bin 316 sigara sarma kağıdı ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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