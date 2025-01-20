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Türkiye
DHA 20.01.2025 21:41

Sokakta hızla ilerleyen otomobil park halindeki araca çarptı

Küçükçekmece'de otomobille sokak arasında hız yapan bir grup genç video çektiği sırada kaza yaptı. Park halindeki araca çarpan otomobilde hava yastıkları açıldı.

Kaza, Cuma günü akşam saatlerinde Küçükçekmece Sultanmurat Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre eğlenen bir grup genç otomobille sokakta seyir halindeydi. Sürücü otomobille sokakta hızla ilerlediği sırada, araçtaki bir kişi de cep telefonuyla kayıt alıyordu.

Sokağın sonuna kadar ilerleyen sürücü duramayarak park halindeki bir otomobile hızla çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle sürücü ve yolcu hava yastıkları açıldı. Kayıt kaza sonrasında da devam etti. Otomobilde bulunanlar kısa süreli şok yaşarken, kaza anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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Sokakta hızla ilerleyen otomobil park halindeki araca çarptı
Sokakta hızla ilerleyen otomobil park halindeki araca çarptı
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