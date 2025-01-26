Su kaynaklarının uyarı verdiği Eskişehir'de obruklar oluşuyor

Küresel ısınma tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülmeye devam ediyor.

İklim krizi ve yanlış sulama bir çok tatlı su kaynağımızı tamamen yok ederken Eskişehir’de bulunan Sakaryabaşı kaynağı ve Musaözü Göleti de istenmeyen sona doğru adım adım ilerliyor.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Türe, Eskişehir’de giderek artan bir su sorunu görülmeye başladığını kaydetti.

“Maalesef iklim değişikliğinin getirdiği kuraklık etkisi, diğer yandan su kaynaklarındaki seviyenin düşüşü, suya olan ihtiyacın azalmaması nedeniyle Eskişehir’de giderek daha çok su elde etme çabası yarattı”.

Yeraltı sularına talep obruk tehlikesini artırıyor

Özellikle Konya bölgesinde sıkça görülen obruklar, bilinçsiz sulama ve iklim krizi ile birlikte Eskişehir’de de görülmeye başlandı.

Suya olan talebin artması nedeniyle yer altı sularının tüketiminde de büyük bir artış olduğunu belirtiyor Cengiz Türe. Bunun sonucunda da toprakta çeşitli değişimler gözlendiğinin altını çiziyor.

“Obruk; yer altı sularının çekilmesi nedeniyle jeolojik olarak erimiş kayaçların yok olması ve toprağın çökmesi sonucu ortaya çıkar. Obrukların oluşması demek, yüzey sularını tükettik, yer altı sularını da bitirmeye yaklaştık demektir”.

Suyu bir mücevher gibi korumalıyız

Cengiz Türe, suyun azalmasının insanları birçok farklı açıdan olumsuz olarak etkileyeceğini söylüyor.

"Yeterli suyu bulamadığımızda sosyoekonomik olaylar ile birlikte hastalıklar ve kıtlıklar karşımıza çıkıyor. Sera gazlarının etkisini arttırdığımız sürece iklim etkisinde bulunan bozulmalar da artacaktır."

Cengiz Türe, İnsan ihtiyaçlarının giderek fazlalaşması, nüfusun artması, doğru sulama tekniklerinin kullanılmamasının, yeterli büyüklükte su kaynaklarına ulaşımı zora sokacağı görüşünde.

“Bizim suyu kullanma ve tüketme biçimimiz doğada var olan su ile örtüşmüyor. Her alanda su ayak izini küçültmemiz, ihtiyaçlarımızı doğru karşılamamız ve su için çok doğru planlar yapmamız gerekiyor. Toplumun suyun çok kıt ve stratejik bir madde olduğunu ve onsuz yaşama şanslarının olmadığını düşünerek suyu bir mücevher gibi korumaları gerektiğinin kanaatindeyim”.