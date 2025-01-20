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Türkiye
AA 20.01.2025 20:39

İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı

İstanbul merkezli 2 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütü FETÖ'nün faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul ve Çankırı'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İstanbul Adliyesi'ne götürülen şüphelilerin savcılıkça ifadeleri alındı.

Savcılık şüphelilerden 11'ini tutuklama, 6 şüpheliyi etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiği, 1 şüpheliyi de ailesinde bakıma muhtaç kişi bulunduğu gerekçesiyle adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden 10'unun tutuklanmasına, 8'inin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, silahlı terör örgütü FETÖ'nün faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada 28 şüpheli tespit edilmişti.

Şüphelilerin, ankesörlü hatlar üzerinden ardışık olarak arandığı, haklarında örgüte ait yurtta klavye sınavlarına çalıştığına dair tanık beyanı olduğu ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı belirlenmişti.

Polis ekipleri, zabıt katibi, öğretmen ve uzman tabip ile KHK ile resen emekli edilen 3. sınıf emniyet müdürünün de aralarında bulunduğu 28 şüpheliyi yakalamak için harekete geçmiş, İstanbul ve Çankırı'da düzenlenen operasyonda 18 zanlı yakalanmıştı.

Öte yandan, yurt dışında olduğu belirlenen 10 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarılması talebinde bulunulduğu öğrenildi.

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İstanbul FETÖ Terör Örgütü
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