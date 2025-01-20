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Türkiye
AA 20.01.2025 23:43

Tüfekle fotoğraf çektiren 2 arkadaştan biri silahın ateş alması sonucu hayatını kaybetti

Maltepe'de fotoğraf çektirdikleri pompalı tüfeğin ateş alması sonucu 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Tüfekle fotoğraf çektiren 2 arkadaştan biri silahın ateş alması sonucu hayatını kaybetti
[Fotograf: DHA]

Zümrütevler Mahallesi Eski Üsküdar Caddesi'ndeki bir galeride, M.A.Y. ile arkadaşı B.I. sosyal medyada paylaşmak için pompalı tüfekle fotoğraf çektikleri sırada, silah kazara ateş aldı.

Ensesine kurşun isabet eden B.I. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede B.I'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olaydan yara almadan kurtulan M.A.Y. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Hayatını kaybeden B.I'nın cenazesi, savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Öte yandan, pompalı tüfeğin galeri sahibine ait olduğu ve ruhsatının bulunmadığı öğrenildi.

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