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Gündem
TRT Haber 21.01.2025 11:30

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolu Kartalkaya'da bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybedenlere başsağlığı, yararlı vatandaşlara da acil şifalar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolu Kartalkaya'da otelde meydana gelen yangında hayatını kaybedenler için sosyal medya hesabı üzerinden taziye mesajı yayımladı.

Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bolu Kartalkaya’da bulunan bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

"İlgili kurumlarımızla yakından takip ediyoruz"

Bizim de ilk andan beri ilgili kurumlarımız vasıtasıyla yakından takip ettiğimiz ve soruşturmaların derhâl başlatıldığı bu elim hadiseden etkilenen tüm kardeşlerime ve Bolu’muza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum".

 

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