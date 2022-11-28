Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi 13:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'ta termometreler eksi 6 dereceyi gösterdi
[Fotograf: AA]
Kars'ta soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Kars'ta hava sıcaklığı gece sıfırın altında 6 derece ölçüldü.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde soğuk hava etkisini artırmaya başladı.
Kars'ta soğuk hava nedeniyle araçların camları buz tuttu, bitkiler kırağıyla kaplandı.
Sarıkamış ilçesinde bazı sürücüler araçlarını battaniye ile örterek soğuktan korumaya çalıştı. İlçeye 5 kilometre uzaklıktaki Acısu Deresi ise kısmen buz tuttu.
Etiketler: Kars Kar Yağışı Hava Durumu Meteoroloji
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