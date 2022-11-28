Doğu Anadolu Bölgesi'nde soğuk hava etkisini artırmaya başladı.

Kars'ta soğuk hava nedeniyle araçların camları buz tuttu, bitkiler kırağıyla kaplandı.

Sarıkamış ilçesinde bazı sürücüler araçlarını battaniye ile örterek soğuktan korumaya çalıştı. İlçeye 5 kilometre uzaklıktaki Acısu Deresi ise kısmen buz tuttu.