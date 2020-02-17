Haber Giriş: Kaynak: İHA
Kars’ta otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Kars Kağızman’da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada 2 kişi ağır yaralandı.
Otomobiliyle evine gitmekte olan A.Ö., Kesikköprü mevkiinde otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Kazada otomobil sürücüsü A.Ö. ve otomobilde yolcu bulunan B.Ö. ağır yaralandı. Yaralılar güzergahı kullanan sürücüler ve vatandaşların yardımıyla kaza yapan otomobilden çıkarıldı.
Olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri çağrıldı.
[Fotoğraf: İHA]
Sağlık ekipleri yaralılara il müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından vatandaşların yardımıyla yukarıya çıkarılan yaralılar ambulansla Kağızman Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Öte yandan kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.
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