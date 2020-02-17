Haber Giriş: Kaynak: DHA
Denizli'de yangın: İki katlı ahşap ev kül oldu
[Fotoğraf: İHA]
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, iki katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatlik müdahale ile söndürüldü. Ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Darıveren Mahallesi'nde, Mahmut Sevgi'ye ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Evden yükselen dumanları görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.
Yangın kısa sürede büyüyerek evi sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: İHA]
Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat sonra yangını söndürdü.
Ev yangında kullanılamaz hale geldi.
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