Haber Giriş: Kaynak: DHA
Kırşehir’de elektrik direğine çarpan sürücü hayatını kaybetti
[Fotoğraf: DHA]
Kırşehir’de direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü yaşamını yitirdi.
Kırşehir- Kırıkkale yolu Özbağ beldesinde, Kadir Kılıç yönetimindeki 06 AD 6973 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hurdaya dönen otomobildeki Kılıç'ın cansız bedeni, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Kılıç'ın cesedi, sağlık görevlilerince Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: Kırşehir trafik Kazası otomobil aydınlatma direğiSon Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 01:02
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