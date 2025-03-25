Kars'ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

İl merkezinden Arpaçay ilçesi yönüne giden Tolga Akbaba yönetimindeki 06 Y 5425 plakalı otomobil, Arpaçay yol ayrımında Ali Aydın'ın kullandığı 35 BAU 406 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle Aydın'ın kullandığı araç, Akbaba yönetimindeki otomobilin üzerine düştü.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, sürücü Ali Aydın'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan sürücü Akbaba ile araçlardaki bebek Melih Alparslan, Elanur ve Şemistan Akbaba, Coşkun Aktaş, Sefehan Aydın, sağlık ekiplerince Arpaçay ve Kars'taki hastanelere sevk edildi.

Jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi aldı.