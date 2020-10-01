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Kars'ta bir köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Armutlu köyünde, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Sarıkamış ilçesine bağlı Armutlu köyünün karantinaya alındığı belirtildi.
Açıklamada, COVID-19 tedbirleri kapsamında köye giriş ve çıkışların durdurulduğu bildirildi.
Kars'ta bugün Arpaçay ilçesine bağlı Telek ve Kağızman ilçesine bağlı Denizgölü köyü karantinaya alınmıştı.
Etiketler: Kars koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 1 Ekim 2020 Perşembe 22:16
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