Haber Giriş: 10 Nisan 2021 Cumartesi 19:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'ta 2 köy karantinaya alındı
Kars'ta iki köy, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, Covid-19 salgınının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Akyaka ilçesine bağlı Üçpınar köyü ile merkeze bağlı Mezra köyünde karantina kararı alındığı belirtildi.
Açıklamada, kararın ardından köylere giriş ve çıkışların durdurulduğu kaydedildi.
Etiketler: Koronavirüs Karantina Koronavirüs Tedbirleri
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