UNESCO’nun kültür mirası listesinde yer alan Antik Kent bölgesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Selinos Kanalı Projesi hayata geçiriliyor.

50 milyon liraya ihale edilen proje 3 ay önce başladı. Proje kapsamında önce dere ıslah edilecek. Daha sonra kamulaştırma yapılacak ve derenin etrafındaki evler yıkılacak.

Tarihi güzellikler gün yüzüne çıkacak

Projenin ikinci etabı ise kanal çalışmalarını kapsıyor. Selinos Kanal Projesi ile Bergama, Türkiye’nin Venedik’i olacak.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, kanalın bölgeye değer katacağını söyledi:

“Bergama kanalı projesi ile Türkiye’nin Venedik’i olacak diyebilirim buradaki pek çok güzellik gün yüzüne çıkmış olacak 12 bin metrekarelik bir de rekreasyon alanını çalışmış olacağız ve hizmete açılmış olacak ve buradaki tarihi güzellikler de gün yüzüne çıkmış olacak.”



Proje Bergamalıları heyecanlandırdı



Atıl durumdaki derenin turizme kazandırılmasından çok memnun olduklarını dile getiren vatandaşlar, Selinos Deresi Projesi’nin Bergama’nın kaybolan turizmini canlandıracağını dile getirdi.

Selinos su kanalı projesi’nin ilk etabı 2023’te tamamlanacak.