Mimar Sinan'ı Anma ve Mimarlar Günü’nde İstanbul'da anlamlı bir etkinlik vardı. Büyük ustayı anlatan "Mimarların Piri Sinan" belgeseli düzenlenen galada izleyici ile buluştu. Gala gösterimi, yeniden açılan tarihi İstanbul Atlas Sineması'nda yapıldı.

Galaya Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da katıldı.

"Kendine mahsus ve çok belli bir üslup sahibi"

Mustafa Şentop, Mimar Sinan'ın özgün bir sanat dehası olduğunu söyleyerek, şunları anlattı:

"Bütün gönül coğrafyamızın mührü Koca Sinan'ın yüzlerce işinin hepsini ayrı ayrı bilemesek de onun bir eserini gördüğümüzde 'Bu eserin mimarı muhakkak Sinan'dır' diye fikir yürütebiliriz. Çünkü Mimar Sinan kendine mahsus ve çok belli bir üslup sahibi."

[Gösterim alanında Mimar Sinan'ın kendi el yazısıyla notlar düştüğü 4 asırlık Tezkiretü'l Bünyan adlı el yazması eser de sergilendi. / Fotoğraf: AA]

"Geleceğe giden yolda rehber"

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy da Mimar Sinan gibi geçmişin büyük isimlerinin geleceğe giden yolda rehber olduklarını söyledi.

"Onlardan feyz almayı bilmek, bu bilinci çocuklarımıza kazandırmak zorundayız. Dolayısıyla Mimarların Piri Sinan belgeselini bu farkındalığı hizmet eden bir adım olarak görüyor ve çok değerli buluyorum."

Mimar Sinan'ı 3 oyuncu canlandırdı

60 dakikalık “Mimarların Piri Sinan” belgeselinin yönetmenliğini Mesut Gengeç yaptı. Belgeselde Sinan’ın çocukluk, gençlik ve yaşlılık dönemi üç oyuncu tarafından canlandırıldı.

Çekimleri Kayseri Ağırnas, İstanbul ve Edirne'de gerçekleştirilen belgeselde, Sinan’ın hayatının bilinmeyen yönleri ve eserleri anlatılıyor.