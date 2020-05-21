Haber Giriş: Kaynak: DHA
Kargo çalışanında koronavirüs çıktı, 65 kişi karantinaya alındı
[Fotoğraf: DHA]
Kayseri'de aynı kargo firmasında çalışan 12 kişide koronavirüs tespit edildi, filyasyon çalışması sonucu çalışanlarla temas ettiği belirlenen 65 kişi evlerinde karantinaya alındı.
Kentte faaliyet gösteren kargo firması çalışanı, dün yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Kargo çalışanının yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.
11 çalışan daha pozitif çıktı
Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri, çalışma başlattı. Kargo şirketinin tüm çalışanlarına test uygulanırken, 11 kişinin daha testi pozitif çıktı. 12 kargo firması çalışanı hastanede tedavi altına alındı.
Filyasyon ekibi tarama yaptı
Filyasyon ekibi, kargo görevlilerin temas ettiği 65 kişiyi daha belirledi. Bu kişiler de evlerinde karantina altına aldı. 65 kişinin 14 gün evlerinde gözlem altında kalacağı açıklandı.
Etiketler: Testi koronavirüs Kayseri kargo çalışanıSon Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 15:27
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