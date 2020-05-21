Haber Giriş: Kaynak: DHA
Kiraladıkları ambulansla yazlıklarına giden çifte para cezası
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'dan seyahat izin belgesi olmadan kiraladıkları ambulansla Kırklareli'nin Demirköy ilçesindeki yazlıklarına gelen H.M., ve L.M., çiftine koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı.
İstanbul'da yaşayan H.M. ile eşi L.M., kiraladıkları bir ambulansla, Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesindeki yazlıklarına gitti.
Demirköy Jandarma Komutanlığı ihbar üzerine yaptığı araştırmada çiftin koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek, seyahat izin belgesi olmadan ilçeye geldiğini belirledi.
Çifte, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı.
Etiketler: kiralık ambulans ceza uygulandıSon Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 14:50
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