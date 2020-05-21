Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara memleket izni verileceğini duyurmuştu.

Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı, 65 yaş ve üzeri vatandaşların seyahat iznine ilişkin detayların yer aldığı genelge yayınladı.

Genelgenin yayınlanmasının ardından vatandaşlar e-Devlet, İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinden seyahat izin belgesi başvurusunda bulundu.

Başvuruları değerlendirilen 109 bin 116 vatandaşa seyahat izni verildi.

İçişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, "saat 13.30 itibarıyla e-Devlet, İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinden seyahat izin belgesi başvurusu onaylanan 65 ve üstü yaştaki vatandaşlarla refakatçilerinin sayısı, 109 bin 116 oldu" açıklaması yapıldı.