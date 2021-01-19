İznik ilçesi Eşrefzade Mahallesi’ndeki evlerinde Fatih Acar ile kardeşi Semih Acar, evde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Fatih Acar, mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile 19 yaşındaki kardeşini 25 kez bıçakladı.

Semih Acar, aldığı bıçak darbeleriyle yere yığıldı. Şüpheli ise olayın ardından, İznik Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu.

Semih Acar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acar, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ağabey Fatih Acar, çıkarıldığı mahkemece ‘kasten adam öldürmek’ suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

