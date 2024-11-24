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Türkiye
AA 24.11.2024 02:57

Kardan kapanan Anadolu Otoyolu tamamen ulaşıma açıldı

Kar nedeniyle ulaşıma kapanan ve yapılan çalışmalarla önce İstanbul yönü açılan Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminin Ankara yönünde de trafik kontrollü olarak sağlanmaya başladı.

Kardan kapanan Anadolu Otoyolu tamamen ulaşıma açıldı

Otoyolun Cankurtaran mevkiinde, kar yağışı ve buzlanma yüzünden yaşanan hasarlı trafik kazaları, yolda kalan veya kayan araçlar nedeniyle ulaşımın çift yönlü durmasının ardından ekiplerce çalışma başlatıldı.

Karayolları ve jandarma ekiplerince yürütülen çalışma sonucu otoyolun önce İstanbul yönü kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı. Ekiplerin yoğun çalışmayla otoyolun Ankara yönünde de bir süre sonra ulaşım kontrollü olarak sağlandı.

Ekiplerin bölgedeki kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.

Bolu Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yolda beklemek zorunda kalan sürücü ve vatandaşlara, Valilik koordinesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Kızılay ve ilgili kuruluşlarca yakıt, kumanya, su ve battaniye dağıtımı yapıldığı kaydedildi.

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