Sakarya'da kayan kamyon evin duvarına çarptı

Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi Nezih Sokak'ta İ.T. idaresindeki kamyon rampa aşağı inerken yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerleri aştıktan sonra Sefer Doğan'a ait 2 katlı evin duvarına çarptı. Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kaza sırasında diğer odada bulunan Sefer Doğan’ın eşi büyük korku yaşadı. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü İ.T. olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından sevk edildiği Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

[Fotoğraf: DHA]

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.