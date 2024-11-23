Ilgaz Dağı geçidinde kar yağışı nedeniyle yol ulaşıma kapandı

Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Kastamonu-Ankara kara yolunun Ilgaz Dağı bölümünde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı.

Yaz lastikleri ile yola çıkan araçlar ile ağır tonajlı kamyon ve tırlar kar nedeniyle yolda kalırken tünel bölgesi 2 taraflı olarak ulaşıma kapandı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye kadar düştüğü bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

Karayolları ve trafik ekipleri, yolun trafiğe açılması için çalışma yürütüyor.

[Fotoğraf: AA]

Yolda kalan tır sürücüsü Ahmet Bozkurt, gazetecilere, Ankara'dan Kastamonu'ya şeker pancarı götürdüğünü belirterek, "Kar yağışından dolayı dönüşte Ilgaz Dağı'nda yolda kaldık. Aracımız boş, o yüzden çıkamadık." dedi.

Fevzi Uzun da "Yol kapalı olduğundan dolayı Ilgaz Dağı'nda kaldım. Çok fazla kar var. Şu anda da çok kar yağıyor. Yaklaşık 3 saattir burada yardım gelmesini bekliyorum." diye konuştu.