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Türkiye
AA 23.11.2024 20:29

Beylikdüzü'ndeki fabrika yangını kontrol altında

İstanbul Beylikdüzü'nde 6 katlı bir iş yerinde çıkan yangın yaklaşık 15 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alındı. 6 bin metrekarelik alanın kullanılamaz hale geldiği yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Beylikdüzü'ndeki fabrika yangını kontrol altında

Mermerciler Sanayi Sitesi 2. Cadde'de plastik ev gereçleri üretilen 6 katlı 50 bin metrekarelik fabrikada gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye başta Beylikdüzü olmak üzere kentin Anadolu ve Avrupa yakalarındaki ilçelerinden çok sayıda itfaiye ile sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Fabrikaya ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürmek amacıyla çalışmalara başladı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İtfaiyenin zaman zaman patlamaların olduğu fabrikadaki söndürme çalışmaları sırasında polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ambulansların da hazır bekletildiği yangın nedeniyle fabrikanın bazı bölümlerinde kısmi çökmeler meydana gelirken, patlamalar da oldu.

İtfaiye ekipleri, yıkılma riski nedeniyle içeri girilemediği için robotik müdahale araçlarıyla çalışma yaptı.

Yaklaşık 16 saat süren uzun uğraşlar sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin çalışmaları sürerken, fabrika kullanılamaz hale geldi.

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