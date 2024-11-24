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Türkiye
İHA 24.11.2024 01:51

Bilecik'te yoğun kar: Ağaç otomobilin üstüne devrildi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bir ağaç otomobilin üzerine devrildi. Aracın içinde kimse olmaması nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadı, araçta maddi hasar oluştu.

Bilecik'te yoğun kar: Ağaç otomobilin üstüne devrildi

İl genelinde etkisini gösteren sağanağın ardından kar yağışı başladı. Kent merkezi ve yüksek kesimler beyaza büründü.

Yeni Mahalle Oral Sokak'ta yol kenarında bulunan bir ağaç, üzerinde oluşan kar birikintisi sebebiyle park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

Bölgeye getirilen iş makinesiyle ağaç otomobilin üzerinden kaldırıldı. Yıkılan ağaç nedeniyle araçta maddi hasar oluştu.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Polis ve jandarma ekipleri, sürücülere tedbirli olmaları, kış lastiği ya da zincir olmadan yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Karayolları ve belediye ekipleri ise yolların kardan kapanmaması için tedbirleri artırdı.

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