İstanbul'daki kar yağışı en çok sürücüleri zorladı.

Kış lastiği olmayan binlerce araç ya yolda kaldı ya da kayarak zincirleme kazalara neden oldu.

Kar nedeniyle zorlanan sürücüler araçlarına kış lastiği taktırdı

Yaşanan olumsuzluklar sonrasında İstanbullu sürücüler, soluğu oto saniyelerdeki lastikçilerde aldı. Kimi aracına rot balans ayarı yaptırırken kimi de yeni lastik almak durumunda kaldı.

Kayan araçlar, hafif şekilde kaldırma çarpsa bile rot ayarlarında bozulma meydana gelebiliyor.

Kış lastiği, sürüş güvenliğinin yanı sıra, aracı bu bozulmadan da koruyor.

"Kış lastiği daha iyi yol tutuşu ve daha çok su tahliyesi sağlıyor"

Bir anda bastıran karın ardından lastikçilerde yoğunluk yaşandığını belirten Lastik Ustası Gökhan Taşbekler şöyle konuştu:

"Kış lastiği, yaz lastiğine göre daha fazla su tahliyesi yapmaktadır. Karda da tutunma özelliği, çalışma prensibi lastik bloklardaki kılcal kesikler sayesinde karı karla tutma özelliği vardır."

Araçta kış lastiği yoksa sigorta şirketleri kazayı incelemeye alabiliyor

Oto tamircilerinin sigorta konusunda da uyarısı var. Kış lastiği takılı olmadığı için meydana gelen kazaları, sigorta belirli durumlarda karşılamayabiliyor.

Sigorta Uzmanı Turusan Bağcı ise konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Kasko poliçesi gibi durumlarda zorunlu olan ticari araçlardaki kar lastiği zorunluluğunda veya valiliğin yasakladığı anlarda olan olaylarda sigorta şirketleri bu olayı sorgulayabilir."

Kış lastiği sadece karda değil, tüm yağış türlerinde daha yüksek koruma sağlıyor.