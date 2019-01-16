Mersin Uluslararası Limanı yakınlarında demirli bulunan "Wardeh" isimli kargo gemisinin dün sürüklendikten sonra yaklaşık 150 metre açıkta karaya oturmasının ardından başlatılan çalışmalar, bugün sabah saatlerinde de sürdü.

Bir bölümü yan yatan gemiye olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz yolundan ulaşılamaması üzerine, içindeki 2 kişiyi kurtarmak için askeri helikopter havalandı.

Genelkurmay Başkanlığına bağlı skorsky helikopteri sabah saatlerinde Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı’na indi. Bir süre burada bekleyen helikopter, ardından geminin üzerinden bir tur atarak, operasyonun yapacağı yerde durdu.

Geminin tam ortasında durarak, yakın bir noktaya kadar inen helikopterden bir asker, halat yardımıyla aşağı indi. Burada sırayla 2 kişiyi kendine bağlayan asker, sorunsuz bir şekilde helikoptere çekti. Burada bekleyen 2 kişi halat yardımıyla sırayla helikoptere çekilerek kurtarıldı.

Mersin Orduevi'ne götürülen 2 kişinin sağlık durumu iyi.

Geminin hacizli ve liman yakınlarında uzun süredir demirli olduğu, 2 kişinin de haciz işlemleri kapsamında gemide bulunduğu iddia edildi.

Kaynak: AA