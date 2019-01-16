Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocuklara aşırı bir baskıyla "Şunları oku" ya da "Şunları okuma" biçiminde yaklaşmanın uygun olmadığını söyleyerek, "Çocuğun merakını yeşertecek alanlarda, ilgisinin ve yeteneğinin buluştuğu konularda okumasında fayda var" açıklamasını yaptı.

Baskının çocuğun üzerindeki baskıyı artırdığını da dile getiren Bakan Selçuk, "Ebeveynlerin çocuklarına ara tatilde ders çalışmaları konusunda baskı yapmamasını bekliyoruz. Eğer anne-babalar, ara tatilde çocuklarına ödev yapmaları ya da ders çalışmaları için baskı kurarlarsa bilin ki yeni dönem başladığında çocuğun huzursuzluğu artacak ve verimi düşecektir" dedi.

"Başarı ya da başarısızlık sadece notlarla açıklanamaz"

Bakan Selçuk, açıklamasında şunları söyledi:

"Başarılı ya da başarısızlık sadece karnedeki notlarla açıklanamaz. Bundan ziyade çocuğun arkadaşlık ilişkilerindeki, problem çözmedeki, sosyal, duygusal alandaki başarısı, öğrenmeden haz duyup duymadığı, yeni bir şey öğrendiğinde zevk alıp almadığı gibi konularla da ilgili. Başarı aslında bütün bunların toplamından oluşuyor."

Kaynak: AA