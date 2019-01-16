İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla ankesörlü telefon veya sabit kontörlü hatlar üzerinden iletişim kuran ve alınan itirafçı beyanları doğrultusunda yeni isimlere ulaşıldı.

Bu kapsamda, 6'sı muvazzaf 12 asker ile bu asker şahıslardan sorumlu olduğu ifade edilen biri BDDK uzmanı, biri araştırma görevlisi, 3'ü polis, 3'ü öğretmen olmak üzere 21 ''sivil imam'' hakkında savcılıkça gözaltı kararı verildi. Ayrıca savcılığın talebi üzerine, şüpheliler hakkında arama ve el koyma kararı da alındı.

Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için İstanbul merkezli 20 ilde operasyon başlattı.

Kaynak: AA