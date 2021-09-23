Haber Giriş: 23 Eylül 2021 Perşembe 09:55Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Karantinayı ihlal etti, yolcu otobüsünde yakalandı
[Fotoğraf: İHA]
Kırıkkale'de koronavirüs testi pozitif olan kadın, biletsiz olarak otobüste seyahat ederken polise yakalandı.
Çorum'dan Ankara'ya yolcu taşıyan bir otobüs, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde trafik kontrol noktasında durduruldu.
Polis ekiplerince COVID-19 tedbirleri kapsamında sürücü ve yolcuların HES kodu sorgulaması yapıldı. Otobüste seyahat eden Sevda D.'nin testinin pozitif olduğu tespit edildi.
Polis, durumu İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine bildirdi. Trafik kontrol noktasına gelen filyasyon ekipleri, karantina kuralını ihlal eden Sevda D.'ye ve HES kodu sorgulamadan biletsiz olarak yolcu alan otobüs firmasına 4 bin 50'şer lira ceza yazdı.
Etiketler: Kırıkkale Koronavirüs Ulaşım
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