Son dönemlerde aşı vurulmadığı için yoğun bakım ünitelerini dolduran kişilerden pişmanlıklar gelmeye devam ediyor.

20 gündür yoğun bakımda tedavi gören Cemile Gören. yaşadığı süreci TRT Haber'e anlattı.

"Maskemi çıkaramıyorum"

Aşı vurulmadığını ve bu durumu ertelediğini söyleyen Gören, şöyle anlatıyor:

"Salçacı geldi çekti. Salça bittikten sonra ben hastalandım. Ambulans geldi. Hemen aldı beni buraya getirdi. 20 gündür yoğun bakımdayım. Kan değerlerim düştü. Dün çıktım ondan sonra herkes aşısını olsun ne olur yalvarıyorum ben herkes aşısını olsun ben çok kötü zamanlar geçirdim.

Maskemi çıkaramıyorum. Doktorum çıkarma dedi. Çıkarırsan dedi havan gider dedi. Onun için maskeli oturuyorum daha. Dur bakalım ne olacak hiç bilmiyorum."

"Ölüm korkusu ve boğulma hissi devam ediyor"

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Hastalıkları Uzmanı Dr. Esma Eren de yaptığı açıklamada, "Hastamız 20 gün boyunca koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda takip edildikten sonra servise devraldığımız hasta aşı olmamış. Sonrasında kaptığı koronavirüs nedeniyle akciğerlerinde zaten zatürre gelişmiş bir hastamız.

Yaygın zatürre nedeniyle boğulma hissi hissediyor. İleri oksijen desteği gerektiği için yoğun bakımda takip edilmesi gerekti. Durumu toparladığı için servise aldık ama halen ölüm korkusu ve boğulma hissi devam ediyor. Onun tedavilerine devam ediyoruz. Vatandaşlarımıza aşı olun çağrısı yapıyor kendisi bizde bu çağrıyı tekrarlıyoruz. Aşılarımızı olalım vatandaşlarımıza aşı olmaya davet ediyoruz." dedi.