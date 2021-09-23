D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve sağanak ulaşımı olumsuz etkiledi. Bölgede görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düşüyor.

Güzergahta görev yapan Karayolları ekipleri, sis lambaları ve ışıklı tabelalarla sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıyor.

Trafik ekipleri ise sürücülere yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları yönünde uyarıda bulunuyor.