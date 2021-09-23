Haber Giriş: 23 Eylül 2021 Perşembe 09:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de iki ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir Sivrihisar'da hafif ticari araç ile pikabın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Ömer Yadigar idaresindeki hafif ticari araç, Aşağıkepen Mahallesi yakınında Mustafa Cihan Çaydaş'ın kullandığı pikapla çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan sürücüler Yadigar ve Çağdaş ile araçlarda bulunan Saadet Nur Karabulut ve Fikriye Çaydaş, 112 Acil Servis ekiplerince Sivrihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Ömer Yadigar ile Saadet Nur Karabulut, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Trafik Kazası Eskişehir
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