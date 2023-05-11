Karaman'da kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralı

Saat 16.30 sıralarında Mersin Çevreyolu cezaevi kavşağında meydana gelen olayda Latif Ertaş yönetimindeki otomobil, Sinan Bayraktar'ın kullandığı otomobille kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobilin ön koltuğunda yolcu olarak bulunan İsmihan Buğdaycı, araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri İsmihan Buğdaycı'yı sıkıştığı yerden çıkardı.

İsmihan Buğdaycı ile sürücüler ve her iki otomobilde bulunan toplam 8 kişi, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Hastanede tedaviye alınan Buğdaycı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.