Açık 19.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.10.2026 18:36

ABD'de kasırga nedeniyle 2 kişi öldü, 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı

Isaias Kasırgası'nın etkisini sürdürdüğü ABD'nin güney eyaletlerinde 2 kişi hayatını kaybetti, 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı.

ABD'de kasırga nedeniyle 2 kişi öldü, 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı

Meteoroloji uzmanları, dün gece geç saatlerde Florida'nın Destin kenti yakınlarında yaklaşık saatte 170 kilometre hızla karaya ulaşan kasırganın, kategori 2 seviyesinde bir fırtınaya dönüştüğünü, ardından gece boyunca Alabama'ya doğru ilerlerken hızını daha da kaybederek tropikal sonrası siklona dönüştüğünü bildirdi.

Yerel yetkililer Isaias nedeniyle Georgia eyaleti dahil toplamda 800 binden fazla kişinin elektriksiz kaldığını açıkladı.

Jefferson İlçe Acil Durum Yönetim Ajansı'ndan yapılan açıklamada Alabama'nın Birmingham kentinde bir evin üzerine ağaç düşmesi sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı. Florida'nın Escambia bölgesinde de aynı nedenle meydana gelen bir ölüm doğrulandı.

Söz konusu eyaletlerdeki meteoroloji uzmanları, yer yer 38 santimetreye kadar yağış beklendiğini bildirerek, hortum, şiddetli rüzgar ve yoğun yağış uyarısı yaptı.

Yerel yetkililer, sel baskınlarının ve hortumların olabileceğini bildirerek bölge halkını tedbirli olmaları konusunda uyardı.

ABD'de Ekim 2024'te meydana gelen Milton Kasırgası'ndan bu yana yaklaşık iki yıldır karaya ulaşan kasırga yaşanmamıştı.

ETİKETLER
ABD Elektronik Kelepçe Kasırga
Sıradaki Haber
Riyad'daki havalimanına yeniden saldırı düzenlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:16
Mersin'de tıra çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü
18:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yurt dışındaki vatandaşlarımızı ahlak yoksunu tiplerin insafına bırakmayacağız
18:12
Riyad'daki havalimanına yeniden saldırı düzenlendi
18:05
İstanbul'da yolcu otobüsünde yangın
17:45
Almanya, Trump'ın Rusya ile anlaşmasına rağmen yaptırımlara bağlı kalacağını duyurdu
16:54
Organize suç örgütlerine 14 ilde operasyon: 195 şüpheli hakkında işlem yapıldı
"Mavi Medrese"nin dijital ikizi oluşturuldu
"Mavi Medrese"nin dijital ikizi oluşturuldu
FOTO FOKUS
ASELSAN’dan dron avcısı: GÖKALP ile havada otonom imha
ASELSAN’dan dron avcısı: GÖKALP ile havada otonom imha
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ