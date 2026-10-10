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Dünya
AA 10.10.2026 17:58

Riyad'daki havalimanına yeniden saldırı düzenlendi

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki havalimanının biri pilot, üç kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan iki gün sonra tekrar saldırıya uğradığı bildirildi.

Riyad'daki havalimanına yeniden saldırı düzenlendi

İsmlerinin paylaşılmasını istemeyen iki yetkiliye göre, saldırının ardından Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı tahliye edildi ve hava trafiği durduruldu.

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun Yemen'deki İran destekli Husilere karşı başlattığı saldırıların ardından Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı, bir kez daha saldırıya uğradı.

Havalimanına yönelik saldırıda ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.

İki gün önce üç kişinin öldüğü, 36 kişinin yaralandığı saldırının ardından bir kez daha hedef alınan havalimanındaki son duruma ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Görgü tanıkları, bölgede en az iki şiddetli patlama sesi duyulduğunu dile getirdi.

Öte yandan havaalanı, yolculardan havaalanına gitmeden önce uçuş durumlarını kontrol etmelerini isteyen kısa bir uyarı yayınladı.

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