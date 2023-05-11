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Türkiye
İHA 11.05.2023 17:52

Çanakkale'de tarihi eser operasyonu: 264 adet sikke ele geçirildi

Çanakkale'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 264 adet sikke ve çeşitli objeler ele geçirildi.

Çanakkale'de tarihi eser operasyonu: 264 adet sikke ele geçirildi
[Fotograf: İHA]

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele devam ediyor.

Ekipler tarafından E.Ş. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada 77 adet sikke, 187 adet Osmanlı dönemine ait sikke, 147 adet metal obje, 257 adet taş obje, 1 adet altın renginde metal obje, 3 adet ok ucu, 2 adet haç şeklinde obje, 1 adet toprak küp şeklinde obje, 111 adet Çanakkale savaşlarından kalma olduğu değerlendirilen mermi parçası ve boş kovan, 2 adet metal arama detektörü ve aparatları, 2 adet kulaklık ve 1 adet kazma ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli E.Ş., adli işlem yapılmasının ardından serbest bırakıldı. 

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