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Türkiye
AA 11.05.2023 17:29

Şırnak'ta 110 afetzede aileye evlerinin tapusu verildi

Şırnak'ta 110 afetzede aileye evlerinin tapusu 27 yıl sonra teslim edildi.

Şırnak'ta 110 afetzede aileye evlerinin tapusu verildi
[Fotograf: AA]

Şırnak merkez Görmeç köyü ile Beytüşşebap ilçesinin Çığlıca köyünde 1992'de yaşanan çığ felaketinden etkilenen vatandaşlar için Şırnak merkezde 1997'de yapılan konutların tapusu 110 aileye verildi.

Vali Osman Bilgin, tapuların verilmesi amacıyla afet konutlarında düzenlenen programda, 27 yıl önce yapılan konutların bugüne kadar verilmediğini söyledi.

İlgili kurumlarla işbirliği içerisinde 1 yıl gibi bir sürede kentte tapusu verilmeyen TOKİ ve afet konutlarındaki vatandaşların tapularının hazırlandığını belirten Bilgin, "Sadece ilimizde değil bölgesinde de önemli görevler yapan belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu gerçekten millet ile devlet kaynaşmasının sonucudur. Eğer böyle bir kaynaşma oluşturulursa ne kadar erken, ne kadar hızlı ve ne kadar pratik sonuç alınacağını gösteriyor" değerlendirmesini yaptı.

Bilgin, 2 köyde yaşanan çığda devlet tarafından afetzedeler için merkez 2 mahallede 1997'de inşa edilen afet evlerin tapusunun bugün verilmesinin üzüntülü bir durum olduğunu kaydetti.

Belediye Başkanı Mehmet Yarka da göreve geldikten sonra tapuların hak sahiplerine verilmesi için büyük gayret sarf ettiklerini, mahallenin tüm alt ve üst yapı sorunlarını belediye olarak çözdüklerini belirtti.

Yarka, tapuların hak sahiplerine hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Vali Bilgin, vatandaşlara tapularını verdi.

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