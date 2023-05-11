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Türkiye
AA 11.05.2023 16:48

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin ilk ziyaretçisi çocuklar oldu

Dünyanın beşinci, Türkiye'nin ise en büyük şehir parkı olma özelliğini taşıyan, geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen "Büyük İstanbul Mitingi" ile ilk etabı açılan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin ilk ziyaretçisi çocuklar oldu.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin ilk ziyaretçisi çocuklar oldu
[Arşiv]

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, yapımı tamamlanan 499 bin metrekarelik ilk etapta çocukları ağırladı.

Oyun alanlarında, sıfır atık atölyelerinde ve müzik dinleti alanlarındaki etkinliklere katılan çocuklar, aileleriyle doyasıya eğlendi.

Esenyurt'ta oturan ve çocuğu ile Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne gelen Aynur Çelik, eğlenmeye geldiklerini ve organizasyondan çok mutlu olduklarını söyledi.

Millet Bahçesi'ni dolaştığını ve yapanlara minnettar olduğunu dile getiren Çelik, "Dolaştım çok güzel. Yapanlara minnettarız. Ne kadar teşekkür etsek azdır." dedi.

Fatma Horoz da böyle bir yere ihtiyaç olduğunu ve düzenlemeyi çok güzel bulduğunu dile getirdi.

Bir başka ziyaretçi Cevriye Yılmaz da Millet Bahçesi'ni beğendiğini, çocukların da çok eğlendiğini ifade etti.

Tamamlandığında Türkiye'nin en büyük parkı olacak

Türkiye'nin en büyük şehir parkı olma özelliği taşıyan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi tamamlandığında yaklaşık 2 milyon metrekare alan üzerine kurulu, yeşil alanı, sosyal donatıları, 70 bin metrekareye yakın kapalı alanları bulunan bir millet bahçesi olacak.

Bahçenin 9 ayrı noktadaki girişlerinde seralar ve bostanlar yer alacak. Gelen ziyaretçiler dilerlerse bu seralardan doğal ürünler alabilecek.

Ayrıca Güney-kuzey yönünde yaklaşık 2,5 kilometre uzunluğunda Ab-ı Hayat Suyu denilen bir yapay dere de park içinde bulunacak.

Bahçede, 2,5 kilometrelik bisiklet ve yürüyüş yolları da olacak.

Bütün çalışmalar bittiği zaman oyun alanları, tenis kortları, basket, voleybol sahaları, kay-kay pistleri, sosyal tesislerdeki sergi sarayları, aşevi, kütüphaneler, millet kıraathaneleri park içinde yer alacak.

2022 Mayıs ayında başlayan çalışmaların şu anda altyapı imalatlarının yüzde 95'ine yakını bitirildi, yolların yüzde 90'a yakını tamamlandı.

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