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Türkiye
AA 11.05.2023 15:54

İzmir'de 14 Mayıs'ta 15 bin 707 güvenlik personeli görev yapacak

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için 14 Mayıs Pazar günü İzmir'de 15 bin 707 güvenlik personeli görev yapacak.

İzmir'de 14 Mayıs'ta 15 bin 707 güvenlik personeli görev yapacak

İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte 9 bin 877 sandıkta, 3 milyon 442 bin 424 seçmenin oy kullanacağı belirtildi.

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan seçim tedbirleri konulu genelgeler doğrultusunda çalışmaların yürütüldüğü bildirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda seçim günü, İl Emniyet Müdürlüğünden 12 bin 175 personel, 886 araç, İl Jandarma Komutanlığından 3 bin 363 personel ve 657 araç, Sahil Güvenlik Komutanlığından 169 personel, 15 araç olmak üzere; toplam 15 bin 707 personel ve 1558 araç seçim güvenliğini temin etmek üzere görev ifa edecektir. "

Depremden etkilenen illerden gelen 62 bin 966 kişiden, kendi bölgesinde oy kullanacağını ifade eden 2 bin 196 seçmenin valilik koordinasyonundan ücretsiz olarak seçim bölgelerine ulaşımının sağlandığı belirtildi.

Bu doğrultuda depremzedelerin taleplerinin alınmaya devam ettiği kaydedildi.

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