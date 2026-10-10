ABD’de iki doz ilaca rağmen idamdan sağ çıkan mahkum taburcu edildi

Kadın mahkum Pike'ın, başarısız idam girişimi sonrası tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildiği ve 30 yılı aşkın süredir kaldığı hapishanesine gönderildiği ifade edildi.

Pike'ın "iyileşme sürecinin takip edilmeye devam edileceği", olası uzun vadeli bilişsel etkilerin değerlendirilmesinin "aylar sürebileceği" belirtildi.

Pike'ın başarısız infazı

Pike, 1995'te 18 yaşındayken sınıf arkadaşı Colleen Slemmer'ı acımasızca öldürmekten suçlu bulunarak idama mahkum edilmişti.

İdam cezasının infazı için Pike'a 30 Eylül'de 2 doz ilaç verilmiş ancak Pike'ın kalbi durmamıştı. Pike, cezaevi dışındaki bir sağlık kuruluşuna sevk edilmişti.

Tennessee Valisi Bill Lee olayın incelenmesi için talimat verirken, eyalette yılın geri kalanı için planlanan infazlar da inceleme süresince durdurulmuştu.