Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yurt dışındaki vatandaşlarımızı ahlak yoksunu tiplerin insafına bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği'nin (UID) 9. Olağan Genel Kurulu'na video mesaj gönderdi.

Konuşmasına katılımcıları, Avrupa'da ve dünyanın farklı yerlerinde yaşayan Türk vatandaşlarını selamlayarak başlayan Erdoğan, genel kurulun hayırlara vesile olmasını diledi.

Genel kurulda tecelli edecek iradenin Avrupalı Türkler ve 7 milyonu aşkın nüfusa sahip Türk diasporasının tamamı için verimli ve faydalı neticeler getireceğine inandığını belirten Erdoğan, yurt dışındaki vatandaşların huzur ve esenliği için fedakaârca çalışan birlik mensuplarına ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti;

Uluslararası Demokratlar Birliği'nin kıymetli mensupları, çok değerli kardeşlerim, sevgili genç arkadaşlarım; hepinizi en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin şahsında Avrupa'da ve dünyanın farklı yerlerinde yaşayan, başarılarıyla daima iftihar ettiğimiz tüm vatandaşlarıma en içten selamlarımı yolluyorum. Uluslararası Demokratlar Birliği 9. Olağan Genel Kurulu'nun hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Genel kurulda tecelli edecek iradenin sizlerle birlikte Avrupalı Türkler ve 7 milyonu aşkın nüfusa sahip Türk diasporasının tamamı için verimli ve faydalı neticeler getireceğine inanıyorum. Uluslararası Demokratlar Birliği'nin çatısı altında yurt dışındaki vatandaşlarımızın huzur ve esenliği için fedakârca çalışan her bir kardeşime yürekten teşekkür ediyorum. Yine sizlerin vasıtasıyla gurbeti ikinci vatan eyleyen kardeşlerimiz için yüksek bir şuurla çalışan tüm sivil toplum kuruluşlarımıza şükranlarımı iletiyorum.

"UID hayati bir sorumluluk üstleniyor"

Kıymetli dostlar; Uluslararası Demokratlar Birliği yürüttüğü proje ve faaliyetlerle yurt dışındaki millet varlığımız için çok hayati bir sorumluluk üstleniyor. UID ailesi; kalplerinde memleket hasreti taşıyan kardeşlerimizin bulundukları ülkelerde daha iyi yerlere gelebilmek için, kimlik ve kültürlerini muhafaza edebilmesi için, demokratik katılım dahil içinde yaşadıkları topluma azami katkı verebilmesi için ciddi bir gayret sarf ediyor. Eş zamanlı olarak kültürel ırkçılık, İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı gibi sorunların çözümüne yönelik önemli bir çaba harcıyor. Kurumsal tecrübesi ve dinamik kadrolarıyla çok geniş bir coğrafyada son derece başarılı işlere imza atan Uluslararası Demokratlar Birliği'ni tebrik ediyor, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum.

"Sizlere destek olmaya devam edeceğiz"

İnşallah bizler de gerek partimizin Dış İlişkiler Başkanlığı gerekse Yurtdışı Türkler Başkanlığı gibi kurum ve kuruluşlarımızla sizlere destek olmaya, yardımcı olmaya devam edeceğiz. Yurt dışında yaşayan siz kardeşlerimizi ne dışarıdaki yabancı düşmanı akımların ne de vatandaşlarımıza afedersiniz "zırzop" diyerek aşağılayan ahlak yoksunu tiplerin insafına asla bırakmayacağız. Son olarak; kuruluşundan itibaren birliğin bugünlere gelmesinde payı olan ve ebediyete irtihal etmiş tüm büyüklerimize, kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Bu düşüncelerle 9. Olağan Genel Kurulun başarılı geçmesini diliyor, sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.