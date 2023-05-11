Munzur Çayı'nda kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek bulunduğu araçla düştüğü Munzur Çayı'nda kaybolan Azad Demiral'ı arama çalışmaları çok sayıda ekibin katılımıyla devam ediyor.

Vali Mehmet Ali Özkan’ın koordinesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) yürütülen çalışmalar debisi yüksek Munzur Çayı ve Uzunçayır Baraj Gölü'nde yoğunlaştırılıyor.

Zorlu arazi şartlarında görev yapan ekipler, botlar yardımıyla çay ve baraj gölünde sondalama tekniğiyle su yüzeyinde arama gerçekleştiriyor.

Gönüllülerden oluşan bazı ekipler de belirli aralıklarla Munzur Çayı'nın 35 kilometrelik alanında yürüyüş yaparak kıyı kesimleri kontrol ediyor.

Çevre illerden kente gelen polis ve jandarma dalgıçlar ise baraj gölünün Mameki Köprüsü ile Halikarnas mevkisinde dalış yapıyor.

Bölgedeki arama çalışmalarına zaman zaman İl Jandarma Komutanlığına ait helikopter de destek veriyor.

Olay

Baran Aslantaş'ın kullandığı otomobilin 21 Nisan'da Tunceli-Ovacık kara yolu Yoncalı köyü mevkisinde Munzur Çayı'na düşmesiyle sürücünün yanı sıra araçtaki Azad Demiral ve Mehmet Can Demiral suda kaybolmuştu.

Ekipler, kayıp 3 kişinin bulunması için bölgede başlattıkları çalışmalar sırasında 6 Mayıs'ta sürücü Baran Aslantaş'ın, 9 Mayıs'ta ise Mehmet Can Demiral'ın cansız bedenini sudan çıkarmıştı.