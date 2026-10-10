Nobel Barış Ödüllü Pillay'den ABD'nin UCM yaptırımlarına tepki

Norveç'in başkenti Oslo'daki Nobel Barış Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe video konferansla katılan Nobel Barış Ödülü sahibi Navi Pillay, uluslararası mahkemelerin, özellikle de Lahey'deki UCM'nin varlığını sürdürmesi konusunda büyük bir gerilim ve endişenin söz konusu olduğunu söyledi.

Navi Pillay, ABD'nin "sırf yargı kararları" nedeniyle yaptırım kararı açıkladığının altını çizerek, "Bu duyulmamış bir durumdur ve kabul edilemez." dedi.

ABD'nin UCM'ye yaptırımları

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, UCM'nin eski yargıçlarından Güney Afrikalı hukukçu Navi Pillay'ın, "2026 Nobel Barış Ödülü"nü kazanmasının ardından Mahkemeye yaptırım uygulama kararı aldıklarını açıklamıştı.

Rubio, ABD'nin UCM tarafından Amerikalıların yargılanmasına izin vermeyeceğini belirterek "Ya UCM tehditlerine son verecek ya da biz UCM'yi ortadan kaldıracağız." ifadesini kullanmıştı.

UCM, Kasım 2024'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmış, ABD ise karara karşı çıkmıştı.

Washington yönetimi, ağustosta UCM Başkanı Tomoko Akane'nin de aralarında bulunduğu yargıç ve savcılara yaptırım uygulamıştı.