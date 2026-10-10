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Dünya
AA 10.10.2026 19:55

ABD, İngiltere ve Kanada'dan Riyad'daki Kral Halid Havalimanı için seyahat uyarısı

ABD, İngiltere ve Kanada, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırılar sebebiyle uyarıda bulundu.

ABD, İngiltere ve Kanada'dan Riyad'daki Kral Halid Havalimanı için seyahat uyarısı

ABD, İngiltere ve Kanada'nın ilgili kurumları, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesaplarından konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

ABD Riyad Büyükelçiliği, Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen saldırı sonrasında tüm ABD vatandaşlarına havalimanından ve çevresindeki bölgeden uzak durma tavsiyesinde bulundu.

Açıklamada, Suudi Arabistan'da görev yapan ABD hükümeti çalışanlarının söz konusu havalimanını kullanabilmeleri için özel izin almaları gerektiği ve Yemen sınırına 20 milden fazla yaklaşmalarına izin verilmediği aktarıldı.

İngiltere'nin Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi (FCDO) tarafından yapılan seyahat uyarısında da söz konusu meydana gelen olay sonrasında bölgeden "uzak durmaları" ve Suudi yetkililerin talimatlarına uymaları tavsiye edildi.

Kanada'nın Riyad Büyükelçiliği ise Kral Halid Uluslararası Havalimanı'ndaki hadise sonrasında "askeri hareketliliğin seyahat faaliyetlerini aksattığı" belirtilerek, güvenlik durumu sebebiyle Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı kullanmama tavsiyesi yapıldı.

Açıklamada ayrıca, Kanada vatandaşlarına enkaz veya şarapnel parçalarından uzak durma ve bunları sosyal medyada paylaşmama uyarısında bulunuldu.

Suudi Arabistan, Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na bugün düzenlenen saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığını ve havalimanındaki faaliyetlerin geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi (GACA) ise söz konusu havalimanına 6-8 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Husi saldırılarında 4 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Husiler Suudi Arabistan'ı hedef aldı

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.
 

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