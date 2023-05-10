Tunceli Munzur Çayı'nda kaybolan gençlerden amca bulundu, yeğeni aranıyor

Cenazenin, Mehmetcan D.'a ait olduğu belirlendi. Ramazan Bayramı tatilinde, Diyarbakır'dan geldiği Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki 'Munzur Gözeleri'ni görmek isteyen Mehmetcan D. ile yeğeni Azad D. ve Baran A.'ın içinde bulunduğu otomobil, 21 Nisan'da Tunceli-Ovacık kara yolunun 40'ıncı kilometresindeki Aşağı Torunoba mevkisinde kontrolden çıkıp debisi yüksek Munzur Çayı'na uçtu.



Otomobildeki 3 kişi, suda kayboldu



Gençler için AFAD, UMKE, Diyarbakır, Bingöl, Şanlıurfa, Afyonkarahisar, Ankara, İstanbul, Van, Erzurum ve Adana'dan Jandarma Su Altı Arama-Kurtarma timleri, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı, Konya, Elazığ ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Amirliği, İl Emniyet Müdürlüğü, Ankara, İstanbul, Mersin, Diyarbakır Büyükşehir ve Tunceli Belediyesi, Munzur Arama-Kurtarma, ANDA Arama Kurtarma Derneği, Turkuaz Arama Kurtarma, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi, Milli Eğitim Arama ve Kurtarma ve farklı kurumlardan oluşan 1200 kişilik ekiple arama başlatıldı. Çalışmaların 16'ncı gününde Miskişah mevkisinde Baran A.'ın cansız bedeni bulundu. A.'ın cenazesi, memleketi Diyarbakır'da toprağa verildi. Azad ile amcası Mehmetcan D.'ı arama çalışmaları 19'uncu gününde sürerken, yol kenarında arama yapan ekipler, olay yerine 15 kilometre uzaklıktaki Venk Köprüsü mevkisinde 1 kişinin cansız bedenine ulaştı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tunceli Devlet Hastanesi'nin morguna götürülüp kimlik tespiti yapılan cenazenin, Mehmetcan D.'a ait olduğu belirlendi. Ekipler, diğer cenazeye ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.