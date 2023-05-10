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Güncel
İHA 10.05.2023 11:10

Rize’de Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi gerçekleştirildi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Diş Hekimliği Fakültesi tarafından Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi gerçekleştirildi. Rize’de bir otelde gerçekleştirilen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başladı.

Rize’de Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi gerçekleştirildi
[Fotograf: İHA]

Rize tanıtım filmi, Diş Hekimliği Fakültesi tanıtım filmi gösterimi ve Rize Belediyesi Halk Oyunları Ekibi’nin gösterisinin ardından Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Yeşil ve Rektör Prof. Dr. Yusuf Yılmaz açılış konuşmasını yaptı.

Açılış konuşmalarının ardından organizasyona katkı sağlayan sponsorlara plaket takdim edildi. Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden yaklaşık 400 katılımcının yer aldığı kongrede, bilimsel programın ardından sosyal program çerçevesinde ilimizin tarihi ve turistik mekânları gezildi.

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