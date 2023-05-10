Yozgat Bozok Üniversitesi üzüm çeşitleri üzerinde bilimsel çalışma yapıyor

Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tuğrul Yakupoğlu, üniversitenin uygulama serasında gazetecilere, bölge çiftçisinin bağcılıktan maksimum gelir elde etmesine yönelik bilimsel çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Üniversite yerleşkesinde oluşturulan serada Yozgat yöresine özel üzüm çeşitlerinden oluşturulan aşı çalışması yapıldığını belirten Yakupoğlu, "Bu projenin dönütleriyle özellikle bağcılık yapan çiftçilerimiz için doğru yönetim uygulamaları ve tavsiyeler geliştireceğiz." dedi.

Yakupoğlu, doğru üretim tavsiyeleriyle her zaman çiftçinin yanında olduklarını dile getirerek, "Tarım, minimum girdiyle maksimum kazancı sağlamamız gereken ekonomik faaliyettir. Çiftçimizin maksimum geliri elde etmesi için kazancını artırabilmesi için daha doğru yöntem uygulamalarını yapması gerekiyor." diye konuştu.

Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Bağ Yetiştirme ve Islahı Bölümü Araştırma Görevlisi Selda Daler de Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsünden alınan Amerikan asma anaçlarının üzerine yerel üzüm çeşitleri aşıladıklarını anlattı.

Aşılı fidanlarının kalitesini, tutma oranlarını inceleyeceklerini aktaran Daler, "Bu şekilde en iyi uyumu gösteren anaç ve çeşit kombinasyonları belirlenecek. Daha sonra tesis edilecek bağlarda takibi yapılacak. Burada Yozgat yöresinde çok yaygın olarak yetiştirilen, köle doyuran, kirpi üzümü, Şahmuratlı üzümü, horoz üzümü, gelin parmağı gibi çeşitlerin farklı anaçlar üzerinde performanslarını değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Daler, çalışma sonunda en iyi uyumu gösteren üzüm çeşitlerini çiftçiye önereceklerini belirterek, "Kentte eski bağcılık sistemi çok yaygın. Bu nedenle yerel çeşitlerin koruma altına alınması gerekiyor. Bunları koruma altına almak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.