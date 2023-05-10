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Güncel
AA 10.05.2023 11:00

Kars Valiliği baraj ve göletlerdeki boğulma olaylarına karşı vatandaşları uyardı

Kars Valiliği, yaz döneminde yaşanabilecek boğulma olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

Kars Valiliği baraj ve göletlerdeki boğulma olaylarına karşı vatandaşları uyardı

Valilikten yapılan açıklamada, kentte bulunan sulama tesisleri, baraj, göl, gölet ve taşkın kontrol tesislerinde, havaların ısınmaya başlamasıyla serinlemek amacıyla suya girmenin, can kaybıyla sonuçlanabilecek boğulmalara neden olma tehlikesi oluşturduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydetti:

"Bahsi geçen su yapılarının meskun mahal içerisinde yer alan kısımlarında tel örgü bulunmasına rağmen, tel örgü ile uyarı levhalarının tahrip edildiği ve serinlemek amacıyla suya girildiği tespit edilmektedir. Su yapıları, yüzmek için uygun olmayıp, yüksek debilerde akış hızının yüksek olduğu, iyi yüzme bilen kişilerin dahi boğulma tehlikesi yaşayacağı yapılardır. Bu sebeple, baraj, göl, gölet, sulama kanalları ve taşkın kontrol tesislerinde amaç gözetmeksizin, alınan tedbirlere riayet edilerek, suya girilmemesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra çocuk yaşta olan vatandaşların, tehlikenin farkında olamayacağı ve alınan tedbirlerin mahiyetini kavrayamayacağından dolayı ebeveynlerince su yapılarına yaklaştırılmaması gerekmektedir. Vatandaşlarımızın, can güvenliğinin korunması ve üzücü olayların yaşanmaması amacıyla sulama kanalları, baraj, göl, gölet ve taşkın kontrol tesislerine girmemesi gerekmektedir"

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