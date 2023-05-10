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Güncel
İHA 10.05.2023 10:56

Tarihi mezarlıktaki kaçak kazı ekipleri harekete geçirdi

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde bir köyde bulunan tarihi mezarlıkta kazı yapan kişi ya da kişilerin yakalanması amacıyla jandarma tarafından çalışma başlatıldı.

Tarihi mezarlıktaki kaçak kazı ekipleri harekete geçirdi
[Fotograf: İHA]

Tunceli’nin Pülümür ilçesine bağlı Sağlamtaş köyünde, tescilli koçbaşlı mezar taşlarının da yer aldığı mezarlıkta kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kazı yapıldı.

Köy sakinlerinden Tuncay Kalkan’ın durumu fark etmesi üzerine olay jandarmaya haber verildi.

Jandarma ekipleri köye yaklaşık 1 kilometre mesafede bulunan mezarlıkta inceleme yaptı.

Eski mezarların kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kazıldığını dile getiren Tuncay Kalkan, “Olay muhtemelen gece olmuş. Durumu sabah hayvanlarımızı götürdüğümüzde fark ettik ve yetkililere bildirdik. Gelip inceleme yapıldı. Ölülere saygısı olmayan bu kişilerin bir an önce bulunmasını bekliyoruz” dedi.

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Kaçak Kazı Tunceli
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